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Kayserili Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan uzman çavuş, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandıHakkari'nin Çukurca ilçesinde hayatını kaybeden 29 yaşındaki Uzman Çavuş İlyas Kılıç memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

23.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:23Kayserili Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
'nin ilçesinde şehit olan uzman çavuş, memleketi 'de son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hayatını kaybeden 29 yaşındaki Uzman Çavuş İlyas Kılıç memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. İlyas Kılıç'ın cenaze namazı öğle namazını müteakip Cami Kebir'de kılındı. Cenaze namazına Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, askeri erkan, Kılıç'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Uzman Çavuş İlyas Kılıç'ın naaşı kılınan namazın ardından İldem mezarlığına defnedildi. - KAYSERİ

Çukurca, Hakkari, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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