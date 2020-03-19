Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kayserili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına destek alkışları - Güncel

Kayserili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına destek alkışları

Kayserili vatandaşlar sağlık personellerine destek olmak için, camlardan ve balkonlardan çıkarak alkışladı.

19.03.2020 21:32 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:32
Kayserili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına destek alkışları
Kayserili vatandaşlar sağlık personellerine destek olmak için, camlardan ve balkonlardan çıkarak alkışladı.

Kayseri'de son zamanlarda ülkede yaşanan korona virüs tedbirlerinden dolayı gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışan sağlık personellerine destek için vatandaşlar saat 21.00'de camlara ve balkonlara çıkıp, alkış ve ıslıklarla moral verdiler. Vatandaşların alkışlamaları sonucunda ortaya güzel görüntüler çıktı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kayseri, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

İzmir’de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı Güncel
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
Monaco Prensi II. Albert’in koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu Güncel
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Güncel
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
İtalya’da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor Güncel
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
Londra’da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı Güncel
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
Loading