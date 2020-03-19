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Kayserili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına destek alkışları

Kayserili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına destek alkışları Kayserli vatandaşlar sağlık personellerine destek olmak için, camlardan ve balkonlardan çıkarak alkışladılar.

19.03.2020 22:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:03
Kayserili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına destek alkışları
KAYSERİ - Kayserli vatandaşlar sağlık personellerine destek olmak için, camlardan ve balkonlardan çıkarak alkışladılar.
Kayseri'de son zamanlarda ülkede yaşanan korona virüs tedbirlerinden dolayı gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışan sağlık personellerine destek için vatandaşlar saat 21.00'de camlara ve balkonlara çıkıp, alkış ve ıslıklarla moral verdiler.
Vatandaşların alkışlamaları sonucunda ortaya güzel görüntüler çıktı. Kayserili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına destek alkışları

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Kayserili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına destek alkışları
Etiketler : Kayseri, Genel

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