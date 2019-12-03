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Kayserili Wushu'cular Balkan Şampqiyonası'nda madalyalara ambargo koydu

Ankara'da düzenlenen İpek Yolu 4. Balkan Açık Wushu Şampiyonasına Kayserili Wushu sporcular ambargo koydu.

03.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:16Kayserili Wushu'cular Balkan Şampqiyonası'nda madalyalara ambargo koydu
'da düzenlenen İpek Yolu 4. Balkan Açık Wushu Şampiyonasına Kayserili Wushu sporcular ambargo koydu. Sporcular şampiyonadan 7 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile döndü.

İpek Yolu 4. Balkan Açık Wushu Şampiyonası 26 Kasım - 01 Aralık 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapıldı.

Şampiyonaya Türkiye'yi temsilen katılan Kayserili sporculardan Nurten Kurt, Mehmet Bilal Kurt, Fatih Kurt, Fatma Kurt, Hacı Süleyman Kaya, Çağrı Bayram ve İlayda Güvercin birinci olarak Altın, Diyar Acun, Zehra Yılmaz, Süleyman Eren Turgan ve Bahar Yiğit ikinci olarak gümüş, Yunus Durna, Soner Yiğit ve Furkan Çağatay Tunç üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Balkan Şampiyonasından 7 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile dönen Wushu sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

İpek Yolu, Ankara, Spor

Kaynak: İHA

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