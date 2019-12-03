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Kayserililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kastamonu pastırmasını yedikten sonra, "Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu" açıklamasına Kayserili pastırmacılardan yanıt geldi. Kayserililer, pastırmanın anavatanının Kayseri olduğunu söyledi.

03.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisine ikram edilen pastırmasını yedikten sonra, "Mantıda , pastırmada Kastamonu" demişti. Erdoğan'ın açıklamaları Kastamonuluları mest ederken Kayserilileri üzmüştü. Yaşanan gelişmeler üzerine bir açıklamada Kayserili pastırmacılardan geldi. Kayserili pastırmacılar, pastırmanın anavatanının Kayseri olduğunu söyledi.

"TÜM TÜRKİYE'DE NAM SALMIŞ BİR ÜRÜN"

Kayseri'de 25 yıldır pastırmacılık yapan esnaf Tolga Korkut, Kayseri'nin havası, suyu ve baharatının pastırmayı daha kaliteli yaptığını ifade ederek, "Kayseri pastırması 1400'lü yıllardan beri şehrimizde yapılan bir üründür. Bu ürün, tüm 'de nam salmış bir ürün. Kayseri'nin havası, suyu, baharatı bu ürünün kaliteli ve sürdürülebilir bir ürün olması haline getiriyor. 1400'lü yıllardan beri bu işe devam ediliyor. Bu şehre özgü bir şey aslında. Bu damak tadıyla alakalıdır. Biz biraz daha yoğun baharatı severiz, pastırma doğrama şeklimiz farklıdır. Kayseri, pastırması ve sucuğuyla ünlü bir şehirdir" dedi.

"ARADA ÇOK FARK VARDIR"

12 yıldır pastırmacılık yapan Yasin Güzel ise pastırmanın ana vatanının Kayseri olduğunu dile getirerek, Kastamonu pastırmasıyla çok büyük fark olduğunu iddia etti. Afyon sucuğunun Kayseri sucuğuyla da kıyaslandığını kaydeden Güzel, "Bu yıllardır kıyaslanan bir şey. Afyon'un sucuğuyla da Kayseri'nin sucuğu kıyaslanır. Ama Kastamonu'nun pastırmasıyla Kayseri pastırması arasında çok büyük farklar var. Kastamonu pastırması duman ve ateş isiyle kurutulan bir ettir. Ama Kayseri pastırması 'pastırma yazı' dediğimiz ayaz, Erciyes'in soğuğu gibi doğal pişirme yöntemiyle oluşan bir pastırmadır. Arada çok fark vardır" ifadelerini kullandı.

Kayserililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma yanıtı

Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu, Türkiye, Kayseri, Ekonomi, Güncel


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