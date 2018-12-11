Kayserispor 11 Hafta Sonra Kazandı

Kasımpaşa
'yı mağlup eden Kayserispor
11 hafta sonra deplasmanda 3 puan aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasına yeni teknik direktörü Hikmet Karaman
ile giren ve lig ikincisi Kasımpaşa'ya konuk olan Kayserispor, 3 puanı 3 golle alarak büyük bir sükse yaptı. Hem puan tablosundaki 17. sıradan kurtulan hem de moral depolayan Kayserispor, 11 hafta sonra deplasmanda galip geldi.
Bu sezon ligde oynadığı 15 maçta sadece 4 galibiyeti bulunan Kayserispor, ligin 4.haftasında deplasmanda Fenerbahçe
'yi 3-2 yenmişti. Bu maçtan sonra çıktığı 5 deplasman maçını da kaybeden Kayserispor, sezonun en flaş takımlarından birisi olan Kasımpaşa karşısında son derece enteresan bir galibiyet elde etti. Ligde son olarak evinde Demir Grup Sivasspor
'u 2-0 yenen Kayserispor ardından oynadığı MKE Ankaragücü
, Galatasaray
, Aytemiz Alanyaspor
ve Trabzonspor
'a mağlup olan Kayserispor tam 4 hafta sonra deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup ederek küme düşme hattından çıktı. Aldığı 3 puanla 15.haftayı 15 puanla kapatan Kayserispor rahat bir nefes aldı. Kasımpaşa maçında zaman zaman iyi oynayan zaman zaman kötü bir oyun oynayan Sarı-Kırmızılılar yeni teknik direktörü Hikmet Karaman ile çıktığı ilk maçta 3 puanı 3 golle alarak Kayseri'ye mutlu bir şekilde döndü. Rakibin 2 penaltı kaçırdığı maçta 3 puanı 3 golle alan Kayserispor, 11 hafta sonra hem deplasman galibiyeti aldı hem de bu sezon 2.kez bir maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.
Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Haftalardır böylesi bir galibiyete hasrettik. Kasımpaşa maçında enteresan da olsa galip gelerek hanemize 3 puan yazdırdık. Önemli olan kazanmaktı. Sıkıntılı süreçten geçerken alınan bu galibiyet hepimize büyük moral oldu. 3 puanı 3 golle hem de deplasmanda almak ekstra sevindirdi. Şimdi Akhisarspor ve B.B. Erzurumspor
maçlarını kazanmak için konsantre olmalıyız" dedi. - KAYSERİ
Kasımpaşa,Kayserispor
11 Aralık 2018 Salı 09:00