Kayserispor 13 Gol Yedi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasını 12 puanla geride bırakan Kayserispor
, kalesini gole kapatamıyor.
Son 4 maçında puan alamayan Kayserispor, kalesinde de 13 gol görerek mağlup oldu. Son olarak ligde Sivasspor
'u sahasında 2-0 yenerek hanesine puan yazdıran Kayserispor, sonrasında oynadığı 4 maçta sadece 1 gol atarken 13 gol gördü.
Ligde oldukça sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, ligin 11. haftasında deplasmanda Ankaragücü
'ne 3-1 mağlup oldu. Sonrasında 12. haftada sahasında Galatasaray
'a 3-0 yenilen Kayserispor, ligin 13. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor
'a 5-0 yenilmişti. Sarı Kırmızılılar
, son oynadığı Trabzonspor
maçını da 2 golle yenik tamamladı ve 4 haftadır puana hasret kaldı.
Kayserispor, bu sezon geride kalan 14 haftada 9 maçta gol atamadı. Kayserispor, ligde bu sezon oynadığı Bursaspor
, Yeni Malatyaspor
, Göztepe, Konyaspor
, Beşiktaş
, Medipol Başakşehir
, Galatasaray, Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarında gol sevinci yaşayamadı. - KAYSERİ
Sivasspor,Galatasaray,Kayserispor
02 Aralık 2018 Pazar 08:43