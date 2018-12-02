02 Aralık 2018, 08:43
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Kayserispor 13 Gol Yedi

Kayserispor 13 Gol Yedi

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasını 12 puanla geride bırakan Kayserispor, kalesini gole kapatamıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasını 12 puanla geride bırakan Kayserispor, kalesini gole kapatamıyor.

Son 4 maçında puan alamayan Kayserispor, kalesinde de 13 gol görerek mağlup oldu. Son olarak ligde Sivasspor'u sahasında 2-0 yenerek hanesine puan yazdıran Kayserispor, sonrasında oynadığı 4 maçta sadece 1 gol atarken 13 gol gördü.

Ligde oldukça sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, ligin 11. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu. Sonrasında 12. haftada sahasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Kayserispor, ligin 13. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 5-0 yenilmişti. Sarı Kırmızılılar, son oynadığı Trabzonspor maçını da 2 golle yenik tamamladı ve 4 haftadır puana hasret kaldı.

Kayserispor, bu sezon geride kalan 14 haftada 9 maçta gol atamadı. Kayserispor, ligde bu sezon oynadığı Bursaspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Konyaspor, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarında gol sevinci yaşayamadı. - KAYSERİ Sivasspor,Galatasaray,Kayserispor
02 Aralık 2018 Pazar 08:43



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