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Kayserispor 25 futbolcuya lisans çıkardı

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü, yeni sezon öncesinde 25 futbolcuya lisans çıkardı.

16.08.2019 13:30 Kayserispor 25 futbolcuya lisans çıkardı
İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü, yeni sezon öncesinde 25 futbolcuya lisans çıkardı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesindeki İstikbal Mobilya Kayserispor sayfasında saat 13.00 itibariyle 25 futbolcuya lisans çıktığı tespit edildi. İstikbal Mobilya Kayserispor'da Abdullah Gürbüz, Adem Doğan, Ahmet Kürşat Kılıç, Alpay Çelebi, Artem Kravets, Atila Turan, Bernard Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Doğan Alemdar, Emre Demir, Ercan Çifci, Hakan Arıkan, Hasan Hüseyin Acar, Hugo Miguel de Almeida Costa Lopes, İsmail Çipe, Karahan Yasir Subaşı, Mehmet Eray Özbek, Mert Kula, Mustafa Buğra İlter, Nurettin Korkmaz, Sakıb Aytaç, Silviu Lung, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Ziya Alkurt'un lisans işlemleri gerçekleştirildi. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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