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Kayserispor 3.kez kazanmak istiyor

İstikbal mobilya Kayserispor, bu sezonki 3. galibiyetine imza atmak istiyor.

21.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:35 Kayserispor 3.kez kazanmak istiyor
İstikbal mobilya , bu sezonki 3. galibiyetine imza atmak istiyor.
Süper Lig 16. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye çekildi. Sarı Kırmızılılar, yarın saat 16: 30'da oynanacak müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Ligde oynadığı son 11 maçta, Kayseri'de de son 5 maçta rakibini mağlup etmeyi başaramayan İstikbal Mobilya Kayserispor, bu kez kazanıp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Bizim için zor bir maç daha. Sayısal eksikliklerimiz var. Puan tablosunda alt sıralardayız ancak inancımız var, umudumuz var, hırsımız var. Yarın sahaya çıkacak olan futbolcu kardeşlerim kazanmak için oynayacak ve taraftarımızın desteği ile inşallah kazanacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Taraftarımızdan da destek istiyorum" dedi.
(İHA)

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Güncel

Kaynak: İHA

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