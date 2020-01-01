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Kayserispor 3 Ocak'ta topbaşı yapacak

İstikbal Mobilya Kayserispor, ikinci yarı için 3 Ocak'ta kamp çalışmalarına başlayacak.

01.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:31 Kayserispor 3 Ocak'ta topbaşı yapacak
İstikbal Mobilya , ikinci yarı için 3 Ocak'ta kamp çalışmalarına başlayacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor, 19 Ocak'ta başlayacak Süper Lig'in ikinci yarısı için 'da kamp çalışması yapacak. İstikbal Mobilya Kayserispor, kamp çalışmalarını Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde start verecek. 3 Ocak 2020 Cuma günü Lara'da bulunan Titanic Mardan Hotel'de biraraya gelecek sarı kırmızılılar, akşam antrenmanı ile kamp çalışmalarına start verecek. Teknik direktör Prosinecki'nin yardımcıları 3 Ocak'ta kampa olacak. Hırvat teknik adam da 5 Ocak günü Antalya'ya giderek kampa katılacak. İstikbal Mobilya Kayserispor, transfer çalışmalarına hız vererek kampa en az 3-4 transferi yetiştirmek istiyor. Sarı Kırmızılılar,. Antalya'da bulunacağı süre içerisinde de 2 hazırlık maçı oynamayı planlıyor. Kayserispor'un kampının ne zaman biteceği ise Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maç programına göre belli olacak. Sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç gününü açıklamasına göre kampı sonlandıracak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turu ilk maçları 14, 15, 16 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak. Kupa maçının hemen akabinde de Süper Lig'de ikinci yarı başlayacak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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