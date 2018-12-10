Kayserispor 3 Puan İstiyor

Kayserispor
, bugün deplasmanda Kasımpaşa
ile karşılaşacak. Karaman
yönetimindeki sarı kırmızılılar, rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor.
Geride kalan 14 haftada Ertuğrul Sağlam
yönetiminde 3 galibiyet 3 beraberlik 8 yenilgi alan ve 12 puan toplayabilen Kayserispor, bugün Hikmet Karaman
ile yeni bir sayfa açıyor. Sarı Kırmızılılar
, Karaman ile ilk maçında sahadan puan veya puanlar alarak ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Kayserispor ile yeni bir sayfa açtık. İlk maçımızda kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi.
4 eksik var Recep Tayyip Erdoğan
Stadı'nda bugün oynanacak müsabaka için hazırlıklarını tamamlayarak dün İstanbul
'a giden Kayserispor oldukça hırslı. Saat 20.00'de oynanacak müsabakada güçlü rakibine direnç göstermek isteyen sarı kırmızılı takımda 4 eksik var. Ameliyat olan Sakıb Aytaç ile Oğuzhan Berber
bugünkü maçta oynayamayacak. Ayrıca sakatlığı tamamen geçmeyen Rajko Rotman ile Trabzonspor
maçında gördüğü sarı kart neticesinde 4 sarı kart cezalısı olan Tiago
Lopes de bugün takımdaki yerini alamayacak. Teknik Direktör Hikmet Karaman, kart cezası biten Atila Turan ile sakatlığı geçen Artem Kravets'i maç kadrosuna dahil edecek.
Muhtemel 11
Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, sahaya 4-5-1 sistemi ile çıkacak. Kayserispor'un bugünkü maçta Silvu Lung, Levent Gülen, Kana Biyik, Sapunaru, Atila Turan, Şamil Çinaz
, Bernard Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Tjaronn Chery
, Deniz Türüç
, Umut Bulut
11'i ile sahaya çıkması bekleniyor. - KAYSERİ
Kasımpaşa,Hikmet Karaman,Karaman,Kayserispor
10 Aralık 2018 Pazartesi 09:22