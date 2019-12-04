Haberler » Güncel » Kayserispor 4 maçta 10 gol yedi - Haber

Kayserispor 4 maçta 10 gol yedi

İstikbal Mobilya Kayserispor ligde oynadığı son 4 maçta 10 gol yedi.

04.12.2019 09:15 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:15Kayserispor 4 maçta 10 gol yedi
İstikbal Mobilya ligde oynadığı son 4 maçta 10 gol yedi.
Süper Lig'in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde de refaha erişemiyor. Sezona teknik direktör Hikmet Karaman ile başlayan, sonrasında Samet Aybaba ile devam eden sarı kırmızılı takım son 4 maçına Bülent Uygun yönetiminde çıktı.
Bülent Uygun yönetiminde çıktığı ilk maçta Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan Sarı kırmızılı takım, sonrasında oynadığı 3 maçı kaybederken kalesinde de 10 gol gördü. Deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1, sahasında Sivasspor'a 4-1 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor, son oynadığı Beşiktaş maçından da 4-1 gibi farklı bir skorla yenik ayrıldı.
7 puanla 18. sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor, sırasıyla Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Gaziantep ve Trabzonspor ile oynadıktan sonra ligin ilk yarısını tamamlayacak.
(Yüksel Yıkılmaz/ İHA)

İstikbal Mobilya, Bülent Uygun, Kayserispor, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:42 Asfalttan tarlaya çilesi' sona erdi -1 - Haber
09:42 Kayseri OSB Başkanı Nursaçan'a ziyaret - Haber
09:40 Anadolu benekli semenderi, Kemaliye'nin simgesi oldu - Haber
09:36 Bu taksi insan değil 'çöp' taşıyor - Haber
09:36 Hakkari'de "Elimi Tutsan Engelimi Unutsam" etkinliği - Haber
09:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin sahibiyle yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı - Haber
09:01 Kraliçe Elizabeth resepsiyon düzenledi! Liderler aile pozu verdi - Haber
08:46 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun, AK Parti'den ne kadar oy aldığı araştırıldı: Anket sonucu Erdoğan'a sunulacak - Haber
08:26 TBMM, tanıkların çelişkili ifadeleri ve son DNA raporu nedeniyle Rabia Naz dosyasını savcılıktan istedi - Haber
07:54 Kayıp 2 dağcıyı arayan ekipler, sabahın ilk ışıklarında arama çalışmalarına yeniden başladı - Haber
21:53 Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
13:41 Bebek arabasının üzerine çıkan kedi, 9 aylık bebeği boğarak öldürdü
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı
4.12.2019 09:47:29