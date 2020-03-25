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Kayserispor 4 maçta gol yemedi

Hes Kablo Kayserispor, ligde oynadığı 26 maçın 4'ünde kalesinde gol görmedi.

25.03.2020 08:50 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:50
Kayserispor 4 maçta gol yemedi
Hes Kablo Kayserispor , ligde oynadığı 26 maçın 4'ünde kalesinde gol görmedi.

Son yılların en başarısız dönemini geçiren Hes Kablo Kayserispor, 22 puanla son sırada yer almasına rağmen ligde kalma umutlarını sürdürüyor.

Hes Kablo Kayserispor bu sezon hem iç sahada hem de dış sahada oynadığı maçların 4'ünde kalesinde gol görmedi. Sarı-Kırmızılılar ligin ilk yarısında evinde oynadığı Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarında kalesinde gol görmezken, ikinci yarıda ise deplasmanda Denizlispor maçında ve evinde oynadığı Göztepe maçında gol yemedi. Kayserispor 26 hafta sonunda 22 maçta ise kalesini gole kapatamadı. Kayserispor geride kalan 26 haftada kalesinde 62 gol gördü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kayserispor, Hes Kablo, Spor

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