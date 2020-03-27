Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayserispor 4 maçta suskun kaldı

Hes Kablo Kayserispor, ligde oynadığı 26 maçın 4'ünde rakip filelere gol atamadı.

27.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:23
Kayserispor 4 maçta suskun kaldı
Hes Kablo Kayserispor , ligde oynadığı 26 maçın 4'ünde rakip filelere gol atamadı. Sarı Kırmızılılar, 22 maçta rakiplerine 28 gol attı.

Süper Lig'de 22 puanla 18.sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor, geride kalan 26 haftada 28 gol atabildi. Ligin en az gol atan takımları arasında bulunan Sarı Kırmızılılar, sadece 4 maçta gol atamadı.

Hes Kablo Kayserispor bu sezon hem iç sahada hem de dış sahada oynadığı maçların 4'ünde rakiplerine gol atamadı. Sarı-Kırmızılılar ligin ilk yarısında oynadığı Alanyaspor, Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında gol sevinci yaşayamadı. Kayserispor bunun dışında oynadığı 22 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Kayserispor 26 haftanın 22'sinde gol sevinci yaşarken Galatasaray , Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında 2'şer kez gol sevinci yaşadı. Sarı Kırmızılılar, geride kalan 26 haftada rakiplerine 2'den fazla gol atma başarısı gösteremedi. Hes Kablo Kayserispor'un bu sezon Süper Lig'de oynadığı 26 müsabaka ve neticeleri şöyle:

1.HAFTA: Kayserispor-Alanyaspor 0-1

2.HAFTA: Ankaragücü-Kayserispor 1-1

3.HAFTA: Kayserispor-Galatasaray 2-3

4.HAFTA: Antalyaspor-Kayserispor 2-2

5.HAFTA: Kayserispor-Denizlispor 1-1

6.HAFTA: Konyaspor-Kayserispor 2-1

7.HAFTA: Göztepe-Kayserispor 4-0

8.HAFTA: Kayserispor-Kasımpaşa 1-1

9.HAFTA: Yeni Malatya-Kayserispor 4-0

10.HAFTA: Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

11.HAFTA: Gençlerbirliği-Kayserispor 2-1

12.HAFTA: Kayserispor-Sivasspor 1-4

13.HAFTA: Beşiktaş-Kayserispor 4-1

14.HAFTA: Kayserispor-Ç.Rizespor 1-0

15.HAFTA: Gaziantep-Kayserispor 3-0

16.HAFTA: Kayserispor-Başakşehir 1-4

17.HAFTA: Trabzonspor-Kayserispor 6-2

18.HAFTA: Alanyaspor-Kayserispor 5-1

19.HAFTA: Kayserispor-Ankaragücü 1-1

20.HAFTA: Galatasaray-Kayserispor 4-1

21.HAFTA: Kayserispor-Antalyaspor 2-2

22.HAFTA: Denizlispor-Kayserispor 0-1

23.HAFTA: Kayserispor-Konyaspor 2-2

24.HAFTA: Kayserispor-Göztepe 1-0

25.HAFTA: Kasımpaşa-Kayserispor 5-1

26.HAFTA: Kayserispor-Yeni Malatya 2-1 - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayserispor, Galatasaray, Hes Kablo, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Kayserispor 4 maçta suskun kaldı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçe’de Serhat Güler hastaneden taburcu edildi Spor
Fenerbahçe'de Serhat Güler hastaneden taburcu edildi
F.Bahçe’ye Ferdi Kadıoğlu için FIFA’dan kötü haber Spor
F.Bahçe'ye Ferdi Kadıoğlu için FIFA'dan kötü haber
TFF’den Süper Lig için resmi açıklama! Özdemir o tarihi işaret etti Spor
TFF'den Süper Lig için resmi açıklama! Özdemir o tarihi işaret etti
Beşiktaş’a büyük müjde! Karius’a talip çıktı Spor
Beşiktaş'a büyük müjde! Karius'a talip çıktı
İnanılmazı başardı! 2 sene 9 ay sonra komadan uyandı Spor
İnanılmazı başardı! 2 sene 9 ay sonra komadan uyandı
Ronaldo’ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor Spor
Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor
Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı Spor
Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı
Mike Tyson’dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum Spor
Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum

Son Dakika Spor Haberleri

10:12: Milli sporculardan 'Evde kal' çağrısı - Spor 10:09: Ronaldinho, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle görüşemeyecek - Spor 09:53: Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? - Haberler 09:26: Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı - Spor 09:23: Kayserispor 4 maçta suskun kaldı - Spor 09:21: Nihat Özdemir: 2 Nisan tarihini bir görelim, Süper Lig'in başlangıcı için yeni tarih değerlendirmesi yaparız - Spor 08:55: Hertha Berlin, Loris Karius'a talip oldu - Spor 08:43: Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı - Haber 08:29: Abdelhak Nouri, 2 sene 9 ay sonra komadan uyandı - Spor 07:52: Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber! Ferdi Kadıoğlu için Nisan'da ödeme yapmak zorundalar - Spor