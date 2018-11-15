Kayserispor'a FIFA'dan Transfer Yasağı

Süper Lig'de Alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapan, bir çok oyuncusu sakat ve cezalı olan sarı kırmızılılar, ligin devre arasında transfer yapamayacak. Kayserispor
kulübü, eski futbolcusu Adnane Tighadouini'ye sorumluluklarını zamanında yerine getiremediği için ceza aldı. 2015-2016 sezonunda İspanya
'nın Malaga
takımından kiralık olarak transfer edilen Fas
asıllı Adnane Tighadouini'ye ödenmesi gereken 150 Bin Avro'yu zamanında ödemeyen Kayserispor, önce FIFA'lık oldu ardından da ceza aldı. Kayserispor Başkan Vekili Naci Bedir, süreç ile ilgili olarak, "Geçmişte transfer edilen bir futbolcuya karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getiremeyen kulübümüze para ve transfer yasağı cezası geldi. Kulübümüze 150 bin Avro, 75 bin Frank faiz ve avukatlık masrafları, 1 dönem transfer yapamaz cezası verildi. Normalde 5 bin Frank ceza gelecekti. Ancak Kayserispor'un FIFA'da fazla dosyası olmasından ötürü en üst seviyeden ceza verildi" dedi.
Kayserispor Başkan Vekili Naci Bedir, kulüp olarak bu sezon başında 150 bin Avro'yu ve 75 bin Frank cezayı ödediklerini de söyleyerek, "Para cezasını ödememize rağmen transfer yasağı cezasını kaldırtamadık. FIFA yetkilileri, bize bu cezayı ya devre arası ya da sezon sonunda çekme hakkı tanıdı. Sezon sonunda daha büyük sıkıntı oluşacağı için, bu cezamızı devre arasında çekmeyi tercih ettik. Yani bu sezon ligin devre arasında transfer yapamayacağız" açıklamasında bulundu.
Adnane Tighadouini, 2015-2016 sezonunda İspanya'nın Malaga takımından kiralık olarak transfer edilmişti. Kayserispor forması ile toplam 7 maça çıkan ve sadece 177 dakika sahada kalan Fas asıllı futbolcu, kendisine ödenmesi gereken 50 Bin Avro maaşın 3 kez ödenmemesinden ötürü FIFA'ya başvurmuştu.
Kayserispor'dan açıklama geldi
Kayserispor
Kayserispor'dan yapılan açıklamada;
"Kulübümüze, 30 Ocak 2016'da transfer olup, 30 Haziran 2016 'da takımımızdan ayrılan ADNANE TİAGHODOUİNİ isimli futbolcunun anılan dönem içerisinde alacakları ödenmediği gerekçesiyle FİFA tarafından kulübümüze 1 dönem transfer yasağı getirilmiş ve ceza takip şartıyla ertelenmiştir.
2016-17 sezon başından sonraki gelişmeler ve özellikle 2016-17 devre arasına girilirken oyuncuların sözleşme fesihleri veya alacakları nedeniyle FİFA'ya gitmeleri nedeniyle FİFA 1 dönemlik yasağı işleme koymuştur.
Kulübümüz yasal süreci uzatarak belki, Şubat sonrasına cezayı bıraktırabilirdi.Ancak durumu 2 ay önce değerlendiren yönetimimiz 2018-19 yaz transfer sezonunu riske etmemek için, bir dönem transfer yasağı cezasının 2017-18 sezonu devre arasında çekilmesinin uygun olacağını mütalaa ederek, süreci uzatma gayretinde olmamıştır.
Sakat ve cezalı oyuncularımızın devre arasına kadar takımımıza dönmesi ile birlikte eksiklerimiz tamamlanacak olup, kısıtlı zaman ve kısa araştırma sonucu pekte fayda sağlamayacağını düşündüğümüz devre arası transfer dönemini transfer yapmadan geçirerek de başarılı olacağımıza inanmaktayız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur….
KAYSERİSPOR KULÜBÜ" ifadelerine yer verildi.
15 Kasım 2018 Perşembe 19:05