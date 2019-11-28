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Kayserispor'a iki idman sahası

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübüne ait iki idman sahası yenilendi.

28.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:06Kayserispor'a iki idman sahası
İstikbal Mobilya Kulübüne ait iki idman sahası yenilendi.

'nin en önemli tesislerinden birine sahip olan İstikbal mobilya Kayserispor'un artık 4 antrenman sahası oldu. İstikbal Mobilya Kayserispor'un daha önce kullanmış olduğu ve uzun süredir kullanılmayan 2 idman sahası yenilendi. Modern şekilde hazır hale getirilen iki sahası ilerleyen günlerde kullanılmaya başlanacak. Daha önce pek de modern olmayan iki antrenman sahasının drenajı gerçekleştirildi. Alttan ısınma sistemi ile yaz kış antrenmanlarda kullanılacak hale gelen yeni antrenman sahalarında hem A takım, hem Alt yapı takımları çalışmalar yapabilecek.

Yeni idman sahasının kale direkleri ve fileleri de yenileniyor. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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