Haberler » Spor » Kayserispor'a kadın başkan adayı - Spor

Kayserispor'a kadın başkan adayı

Kayserili iş insanı Berna Gözbaşı, Kayserispor Kulübü Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

22.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:05Kayserispor'a kadın başkan adayı
Kayserili iş insanı Berna Gözbaşı, Kulübü Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.
Gözbaşı, kulüp tesislerinde yaptığı basın açıklamasında şehrin ileri gelenleri ve Kayserispor'da başkanlık yapmış isimlerin isteği üzerine aday olduğunu söyledi.
Kendisi için çok değerli bir görev olacağını belirten Gözbaşı, "Bugüne kadar değişik görevler aldım ama bir Süper Lig takımının başkanlığı görevi çok onurlu bir görev. Biliyorsunuz ki Erol Bedir'in başkanlık yaptığı dönemde başkan yardımcılığı ve başkan danışmanlığı gibi farklı görevler yapmıştım." diye konuştu.
Erol Bedir'den sonra göreve gelen yönetimin olağanüstü kongre kararı aldığını hatırlatan Gözbaşı, şu görüşleri paylaştı:
"Şehrimizin büyükleri ve eski başkanlarının üzerinde birleştiği isim ben oldum. Onların teveccühleriyle aday oldum. Şehrimizin en değerli markası olan Kayserispor'u daha iyi yere getirmek için iş hayatımda olduğu gibi yine mücadele edeceğim. Bu mücadelede yalnız olmayacağımı biliyorum. Şehrin, taraftarın, basının herkesin desteğini bekliyoruz. Daha güzel günlerde daha güzel haberlerle birlikte olacağız."
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da "Şehrimize sahip çıkma anlayışı içerisinde hayırlı bir işe başladık. Başarılı girişimci ve Türkiye'nin taktirini kazanmış bir isim, Kayserispor için başkan adayı oldu. Tamamlanması gereken bir süreç var ama bu demek değildir ki başka bir düşünce olacak. Başkanıma hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Şehrimizin de başkanımıza ve takımımıza sahip çıkacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Büyükkılıç, ayrıca Süper Lig'de mücadele eden bir takımın kadın başkanı olarak Berna Gözbaşı'nın bir ilke imza atacağını aktardı.
Teknik direktör Bülent Uygun ise "Kayserispor'un, taraftarla bütünleştiğinde çok daha iyi yerlerde olduğunu biliyoruz. Bugün de görüyorum ki Kayserispor'un sevenleri birlik olmuş durumdayız. Türkiye'ye örnek olmuş bir camiadan bahsediyoruz. El ele verip Kayserispor'u hak ettiği yerlere çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.
Kayserispor'un olağanüstü genel kurulu, 30 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

Kayserispor, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
19:51 Kadınlar 'şiddete hayır' demek için futbol maçı yapacak
19:45 Muslera, belindeki ağrılar nedeniyle kadroya alınmadı!
19:36 Medipol Başakşehir maçı ilk 11'leri belli oldu
19:35 Beşiktaş kafilesine Konya'da coşkulu karşılama
19:30 Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında! İlk 11'ler belli oldu
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
18:19 Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı
17:50 WWE güreşçisi Saraya-Jade Bevis'ten yürek hoplatan pozlar!
17:28 Garry Rodrigues transferinde taksitleri ödemeyen Al Ittihad'a FIFA'dan transfer yasağı gelebilir
16:12 Türkiye'de bir ilk! Kayserispor'a kadın Başkan: Berna Gözbası
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
22.11.2019 19:53:21