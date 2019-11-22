Kayserispor'a kadın başkan adayı

SÜPER Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'da başkan danışmanı ve yönetim kurulu üyesi Berna Gözbaşı, kulübün 30 Kasım Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa adaylığını açıkladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 30 Kasım Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesi kulüp tesislerinde toplantı yapıldı. Toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Beldiye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, İstikbal Mobilya Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir ve kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"BAŞARILI BİR GİRİŞİMCİ"

'Yaklaşık yarım saat süren toplantı sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, iş kadını Berna Gözbaşı'nın başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Başkan Memduh Büyükkılıç, "Başarılı bir girişimci olan ve Türkiye'nin takdirini kazanmış bir isim Berna Gözbaşı, Kayserispor Kulüp Başkanlığına aday olarak aramızda yer alıyor. Elbette tamamlanması gereken bir süreç var. Biz, değerli başkanımıza şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Hep birlikte şehir sahip çıkacak. Şehrimizin tüm paydaşlarıyla, takımımıza sahip çıkacağız. Hep beraber Kayserispor'un yanındayız. Kayserispor'un başkanı olacağına inandığımız Berna Hanım'ın yanındayız. Adaylığını burada paylaşıyoruz. Desteklerimizi hiçbir zaman esirgemeyeceğiz" dedi.

"BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR GÖREV OLACAK"

Kayserispor'da Başkan Hamdi Elcuman'ın danışmanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Berna Gözbaşı ise "Benim için çok değerli bir görev olacak. Bugüne kadar değişik görevler aldım ama Süper Lig'de kulüp başkanı olabilmek çok onurlu bir görevdir. 2 yıldır Erol Başkanımın daveti ile çeşitli görevlerde bulundum. Geldiğimiz süreçte, olağanüstü genel kurul kararı alındı. Şehrimizin büyüklerinin istediği üzerine başkan adayı oldum. İnşallah Kayserispor'u daha iyi yerlere getirmek için mücadele edeceğim. Yalnız olmayacağımızı biliyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMUŞ BİR CAMİADAN BAHSEDİYORUZ"

Kayserispor'un Türkiye'ye örnek olduğuna dikkati çeken teknik direktör Bülent Uygun ise şunları kaydetti:

"Kayserisporumuzun, camiamızın büyüklüğü taraftarımızla bütünleştiğinde çok daha iyi yerlerde olduğunu biliyoruz. Bugün de görüyorum ki Kayserisporumuzun sevenleri hep beraber birlik olmuş durumdayız. Türkiye'ye örnek olmuş bir camiadan bahsediyoruz. İlk stadyumları malum Kayseri'de hayata geçirmiştik. Kayserispor, hep zirveye oynayan ve bu zirvede bulunan bir takımken maalesef futbolun içinde bazen aksaklıklar olabiliyor. O krizin getirmiş olduğu problemleri yaşamıştık ama yine beraberce el ele verip bu durumdan çıkacağız. Berna Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki, inananlar, inandıklarını başarmıştır."