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Kayserispor, Adebayor ile anlaştı! Transferi başkan açıkladı

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Togolu golcü Adebayor, Kayserispor ile anlaştı.

23.08.2019 12:42
Kayserispor, Adebayor ile anlaştı! Transferi başkan açıkladı

İstikbal Mobilya Kayserispor, bonservisi elinde bulunan Emmanuel Adebayor ile prensipte anlaşmaya vardı. Bu anlaşmayı Kayserispor Başkanı Erol Bedir açıkladı.

İM Kayserispor transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, taraftarın da büyük merakla beklediği forvet oyuncusuna sonunda kavuşuyor. Kayseri ekibi, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Emmanuel Adebayor ile büyük ölçüde anlaştı. Pazartesi günü Kayseri'ye gelmesi beklenen Adebayor'un sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

EROL BEDİR'DEN ADEBAYOR AÇIKLAMASI

Bedir konuyla ilgili olarak, "Emmanuel Adebayor ile anlaştık. Kendisi şu anda memleketinde, pazartesi günü gelecek. Eğer telefondaki irtibatlarda, protokollerde ve sağlık konusunda bir sıkıntı çıkmazsa Emmanuel Adebayor tamam. İmza atmadan da net bir şey söyleyemiyorum" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki golcü oyuncu Medipol Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 60 maça çıkarken 24 gol atıp, 6 asist yaptı.

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Kayserispor, Adebayor ile anlaştı! Transferi başkan açıkladı

Kayserispor, Başakşehir, Adebayor, Spor

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