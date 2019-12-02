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Kayserispor Adebayor ile yolları ayırdı

İstikbal Mobilya Kayserispor, forvet futbolcusu Emmanuel Adebayor ile yolları ayırma kararı aldı.

02.12.2019 22:22 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:27Kayserispor Adebayor ile yolları ayırdı
İstikbal Mobilya , forvet futbolcusu Emmanuel Adebayor ile yolları ayırma kararı aldı.

Süper Lig'in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor'da ayrılık yaşandı. Sezon başında transfer edilen Emmanuel Adebayor ile yollar ayrıldı. Adebayor, Beşiktaş maçı ile birlikte sarı-kırmızılı forma ile son maçına çıktı.

Beşiktaş maçı öncesinde kulüp başkanı Berna Gözbaşı ile İstanbul'da bir araya gelen Togolu futbolcu, sarı-kırmızılı takımda mutlu olmadığını ve ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı ve Teknik Direktör Bülent Uygun ile görüşen başkan Berna Gözbaşı, tekrar bir araya geldiği Adebayor'un isteğine onay verdi.

Kayserispor kulübü ile Emmanuel Adebayor, hazırlanan protokole imza attı. Kayserispor kulübü, Adebayor'un bonservisi ücretsiz vermeyi kabul etti. Adebayor da, tüm alacaklarından vazgeçerek "Alacağım yoktur" imzasını atarak ayrılığını tescilledi. Sarı-kırmızılılar, devre arası gelmeden ilk ayrılığını yaşamış oldu.

Adebayor, Beşiktaş maçı sonrasında da, "Kulüpte büyük sorunlar yaşadık. Bugün benim için son maç oldu. Ne zaman ayrılmam gerektiğini bilen birisiyim. Ayrılmam gerektiğine inandığım için bu kararı aldım. Başkan ile oturup konuştuk ve bu kararı aldık. Sözleşmemi feshediyorum" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Emmanuel Adebayor, geride kalan 13 haftada 8 maça çıktı ve 2 gol attı. Deplasmanda oynanan Antalyaspor maçında penaltıdan 1 gol atan Adebayor, son maçında da Mensah'ın ortasında kafa vuruşu ile Beşiktaş ağlarına golünü attı. Adebayor'un bir de asisti bulunuyor. Adebayor 13 haftada 8 maçta 671 dakika oyunda kaldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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