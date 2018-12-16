Kayserispor-Akhisarspor Maçının Ardından

- Kayserispor
Teknik Direktörü Hikmet Karaman
'ın salona gelişiHikmet Karaman'ın açıklamasıAkhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan
'ın açıklaması KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, sarı-kırmızılılarla çıktığı ikinci maçını da kazandıklarını fakat daha yolun çok başında olduklarını söyledi. Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Kayserispor'u aldığı 3 puandan dolayı tebrik ettik.
Cihat Arslan,Hikmet Karaman,Kayserispor
16 Aralık 2018 Pazar 20:21