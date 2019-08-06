Haberler» Spor» Haber

Kayserispor, Alpay Çelebi'yi kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Beşiktaş'tan 20 yaşındaki savunma oyuncusu Alpay Çelebi'yi 1 yıllığına kiraladı.

06.08.2019 20:44 Kayserispor, Alpay Çelebi'yi kiraladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Beşiktaş'tan 20 yaşındaki savunma oyuncusu Alpay Çelebi'yi 1 yıllığına kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş'tan Alpay Çelebi ile Başkan Danışmanımız Mustafa Gülsoy'un da katıldığı imza töreniyle, 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladık. Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.
Alpay Çelebi, geçtiğimiz sezon Beşiktaş U21 takımıyla U21 Süper Ligi'nde 6 kez forma şansı buldu.



Kayserispor, Beşiktaş, Çelebi, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
20:54   Başakşehir, Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı
20:53   Olympiakos, Başakşehir maçına hazır
20:52   Fenerbahçeli futbolculardan Şebnem hocaya destek
20:50   Ali Koç: "2 stoper bir de 6 numara alacağız"
20:50   MKE Ankaragücü Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
20:49   Başakşehir, Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı
20:49   Altınordu-Altay maçından fotoğraflar