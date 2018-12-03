Kayserispor, Altay Maçına Hazırlanıyor

Kayserispor
, Altay
ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası
maçı hazırlıklarına devam etti.
Ligin 14'üncü haftasında evinde Trabzonspor
'a mağlup olan ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam
'ın istifasının ardından hoca arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı takımda futbolcular, Altay ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası
5'inci tur ilk maçının hazırlıklarına antrenör Hakan Ertürk nezaretinde devam etti. Ertürk'ün yardımcılıklarını Kayserispor altyapı antrenörleri Alper Kelkitli, Emin Aladağ
ve Emin Altındağ
yaptı. Isınma ve kondisyon çalışması ile başlayan antrenman 5'e 2 pas çalışması ve yarı saha çift kale maç çalışması ile devam etti. Trabzonspor maçında burnu kırılan Cristian
Sapunaru antrenmana maske ile çıktı. Sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç ve Oğuzhan Berber
antrenmana katılmazken, Umut Bulut
ise salonda çalıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kayserispor antrenörlerinin antrenman öncesi hazırlıkları
Kayserisporlu futbolcuların antrenman sahasına gelişi
Kayserispor Antrenörü Hakan Ertürk'ten detaylar
Antrenman
Türkiye Kupası,Kayserispor,Altay
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:01