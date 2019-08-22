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Kayserispor, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor, pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

22.08.2019 16:00 Kayserispor, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü



Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor, pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
İstikbal Mobilya Kayserispor, Kadir Has Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla ligin 2'nci haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmanın ilk kısmında pas çalışması yapan futbolcular antrenmanın 2'nci kısmında ise çift kale maç yaptı. Sakatlıkları devam eden Eray İşcan ve Alpay Çelebi antrenmana katılmadı.

- Kayseri

İstikbal Mobilya, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Spor

Kaynak: DHA

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