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Kayserispor-Ankaragücü maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Hes Kablo Kayserispor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak olan ligin 19.hafta karşılaşmasını İstanbul Bölgesinden Cüneyt Çakır yönetecek.

22.01.2020 12:15 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:15Kayserispor-Ankaragücü maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Hes Kablo ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak olan ligin 19.hafta karşılaşmasını İstanbul Bölgesinden Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 19. haftasında 25 Ocak 2020 Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 14.00'da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile MKE Ankaragücü maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor ile MKE Ankaragücü maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Candaş Elbil yapacak. Maçın 4.Hakemi İlker Yasin Avcı.
Haftanın en kritik karşılaşması olan Hes Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü maçının VAR Hakemi Suat Aslanboğa olurken, AVAR Hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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Kaynak: İHA

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