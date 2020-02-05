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Kayserispor-Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktı

Hes Kablo Kayserispor ile Antalyaspor arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 21.hafta karşılaşmasının biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.

05.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:19Kayserispor-Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktı
Hes Kablo ile arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 21.hafta karşılaşmasının biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor 09 Şubat 2020 Pazar günü saat 13.30'de Antalyaspor ile Kadir Has Stadyumunda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün 11.00'da satışa sunuldu.

Karşılaşmanın bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.

Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 20 TL

Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 20 TL

Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 30 TL

Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 25 TL

Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL

Misafir Tribün - 25 TL - KAYSERİ

Antalyaspor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor

Kaynak: İHA

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