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Kayserispor aradığı desteği bulamadı

Hes Kablo Kayserispor tribünleri dolduramadı.

23.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:49Kayserispor aradığı desteği bulamadı
Hes Kablo tribünleri dolduramadı.

Süper Lig'in 23.haftasında sahasında 'u konuk eden Hes Kablo Kayserispor, tribünleri dolduramadı. Futbol severler, arzu edilen oranda maça ilgi göstermedi. Hes kablo Kayserispor-Konyaspor müsabakasını 7 bin 262 kişi izledi.

Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren bu önemli karşılaşma öncesi Hes Kablo Kayserispor yönetimi, 30 bin taraftar beklentisini hafta boyunca dile getirmişti. Sosyal medya üzerinde başlatılan kampanya netice vermedi. 7 bin 262 kişinin izlediği müsabakada galibiyet alınamaması ve maçın 2-2 bitmesi taraftarı üzdü. - KAYSERİ

Kayserispor, Konyaspor, Hes Kablo, Spor

Kaynak: İHA

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