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Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz: "Elinizi Kayserispor'dan çekin"

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, bu haftaki hakem atamalarına tepki göstererek, "Binlerce taraftarımızın çektiği eziyet, oyuncularımızın döktüğü terin hatırına kirlenmiş ellerinizi Kayserispor'dan çekin" dedi.

27.02.2020 12:59 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:59Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:
Hes Kablo Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, bu haftaki hakem atamalarına tepki göstererek, "Binlerce taraftarımızın çektiği eziyet, oyuncularımızın döktüğü terin hatırına kirlenmiş ellerinizi Kayserispor'dan çekin" dedi.

Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Pazartesi günü Göztepe ile sahasında karşı karşıya gelecek olan Kayserispor'da müsabakaya görevlendirilen hakem Mete Kalkavan için Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) tepki var. Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Adalet aramaktan yorulduk. Çalıştıramadığınız VAR sistemine tahammülümüz kalmadı. Binlerce taraftarımızın çektiği eziyet, oyuncularımızın döktüğü terin hatırına kirlenmiş ellerinizi Kayserispor'dan çekin. Bu bir oyunsa sahada oynansın masada değil" dedi. - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Spor

Kaynak: İHA

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