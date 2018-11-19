Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Spor Toto Süper Ligin 13'üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor
ile karşılaşacak Kayserispor
bu maçın hazırlıklarına antrenmanlara yaptığı antrenman ile başladı. Kadir Has
Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve kondisyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın 2'nci kısmında ise 5'e 2 pas ve ayak tenisi çalışması yapıldı.
İdmana milli takımlarda bulunan Cristian
Sapunaru, Kana Bıyık, Rajko Rotman ve Asamoah Gyan
ile sakatlıkları devam eden Sakıp Aytaç, Hasan Hüseyin Acar
ve Oğuzhan Berber
katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Deniz Türüç
, Bilal Başaçıkoğlu ve Levent Gülen takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Çalışma sonrası teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın doğum günü kutlandı. Antrenman sahasına getirilen pastayı kesen Ertuğrul Sağlam, "Hediye istemiyorum, bana hediyeyi cumartesi günü Alanyaspor'u yenerek verin" dedi. Futbolcular ve kulüp çalışanları deneyimli teknik adamı tebrik etti. - Kayseri
Kayserispor,Aytemiz Alanyaspor
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:11