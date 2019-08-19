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Kayserispor Bağış kampanyası başlattı

İstikbal Mobilya Kayserispor, SMS üzerinden bağış kampanyası başlattıİstikbal Mobilya Kayserispor, SMS aracılığıyla Bağış kampanyası başlattı.

19.08.2019 08:48 Kayserispor Bağış kampanyası başlattı
İstikbal Mobilya Kayserispor, SMS üzerinden bağış kampanyası başlattı

İstikbal Mobilya Kayserispor, SMS aracılığıyla Bağış kampanyası başlattı. Sarı Kırmızılı takımın sosyal paylaşım sitelerindeki resmi hesabından yapılan duyuruda, "#TarafımKayseri SMS kampanyamız başladı! Haydi Memleket Sevdalıları. KS 1966 yaz 3830'a gönder hep birlikte #TarafımKayseri diyelim" ifadeleri paylaşıldı.

Sosyal medya üzerindeki bu paylaşımdan sonra yüzlerce taraftar KS 1966 yazıp 3830'a SMS attı ve 10 TL'lik bağışta bulundu. Bu kampanyanın sezon boyu devam edeceği öğrenildi. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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