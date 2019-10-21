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Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz Açıklaması

İstikbal Mobilya Kayserispor basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, takımda kimsenin kadro dışı olmadığını söyledi.

21.10.2019 08:44Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz Açıklaması
İstikbal Mobilya Kayserispor basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, takımda kimsenin kadro dışı olmadığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 8.haftasında sahasında Kasımpaşa ile berabere kalan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Emmanuel Adebayor, Aymen Abdennour, Dja Djedje ve Adryan Tavares'in kadro dışı bırakılmadığı açıklandı.

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada Kasımpaşa maçı kadrosuna alınmayan 4 futbolcu ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ekonomik problemin takımın genelinde olduğunu fakat bu 4 futbolcunun ekonomik değil sağlık sorunlarından ötürü kadroya alınmadığını söyledi. Mustafa Tokgöz, "Takımımızda kadro dışı yok. Paradan ötürü maça çıkmama durumu da yok. Adebayor'un sağ bacak üst adalesinde zorlama vardı. Aymen Abdennour'un da sol bacak arka adalesinde zorlama vardı. Djedje ise 2-3 gündür sakattı ve idmana çıkamıyordu. Tavares ile ilgili de kararı Samet hocamız verdi. Ne bu oyuncularımız ne de başka oyuncumuz kadro dışı" dedi.

Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Hafta içi yine ödeme yapılacak. Primler ödenecek. Artık herşey rayına girmeye başlıyor. Kasımpaşa maçında galibiyeti kaçırdık. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadık ve çok gol kaçırdık. İnanıyorum ki, güzel günler bizleri bekliyor" açıklamasında bulundu. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kasımpaşa, Adebayor, Spor

Kaynak: İHA

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