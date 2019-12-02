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Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: "Adebayor ile yolları ayırdık"

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 4-1 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından konuştu.

02.12.2019 22:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:43Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz:
Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 4-1 kaybedilen maçının ardından konuştu. Tokgöz, Beşiktaş karşısında takımın tek golünü atan 'un son maçı olduğunu belirterek, "Kendisiyle anlaşarak yollarımızı ayırdık" dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Kayserispor'da Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Maçın eşit başladığını söyleyen Mustafa Tokgöz, "Ancak ikinci gol için çok üzüldük. Bu golde topun dışarıdan geldiği çok netti. VAR odası nasıl kaçırdı, bu bizi çok üzdü. Bunun dışında Beşiktaş'ın hakim olduğu bir maçtı. Kayserispor'da genç oyuncularımız elinden geleni yaptı ama yeterli olmadı. Beşiktaş'ı da iyi oyunundan dolayı kutluyorum. Hakemlerimizin ve VAR odasının bazı kırılma anları oluyor. Bu tür deplasmanlar çok zor deplasmanlar. Kazanması güç, motivasyonu zor maçlar. İkinci goldeki durum küçük bir detay olarak gelebilir ama bizim de hassas bir dönemimiz. 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Kaçırdık, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Genç oyuncuları sahaya sürmeye başladık. Adebayor'la da yollarımızı ayırdık. Bu maç, son maçıydı. Artık ara transfer dönemini bekliyoruz. Bu dönemde başarılı transferler yaparak ikinci yarıya çok iddialı bir Kayserispor getirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz bu yönde" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kayserispor, Adebayor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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