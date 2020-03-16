Menü
Haberler ›› Spor ››Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Bütün futbolcular 'koronavirüs' taramasından geçirilmeli - Spor

Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Bütün futbolcular 'koronavirüs' taramasından geçirilmeli

HES Kablo Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 'koronavirüs' tedbirleri kapsamında futbolcuların yapılacak testler ile kontrol edilmesini istedi.

16.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:03
Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Bütün futbolcular 'koronavirüs' taramasından geçirilmeli

HES Kablo Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 'koronavirüs' tedbirleri kapsamında futbolcuların yapılacak testler ile kontrol edilmesini istedi.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden HES Kablo Kayserispor'da başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz açıklamalarda bulundu. Aldıkları galibiyetle yarışta olduklarını belirten Tokgöz, "Maçı taraftar için oynadık. Zorlu bir karşılaşmaydı. Daha farklı bir skorla galip de gelebilirdik. Galiba bu sezon rahat bir galibiyet almak kaderimizde yok.  Karşılaşmadan galip gelerek yarışta olduğumuzu gösterdik" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN FUTBOLCULAR TARAMADAN GEÇİRİLMELİ"Dünyada etkili olan 'koronavirüs' konusuna değinen Tokgöz, "Dünyada ve ülkemizde 'koronavirüs' diye bir bela var. Sağlık Bakanlığı bu konuda önemli tedbirler aldı. Bu tedbirler çerçevesinde yurt dışından gelenler karantina altına alınıyor. Ancak bundan 1 hafta ya da 5 gün önce yurt dışından yabancı futbolcunun akrabası, arkadaşı, eşi veya menajeri geldi. Sağlık her şeyden önce gelir. Bu durum çok ciddi. Benim şöyle bir önerim var; bütün takımlardaki her futbolcuya 'koronavirüs' taraması yapılması gerekiyor. Bu ligde oynayan futbolcuların olduğu tüm şehirlerde 'koronavirüs' tehlikesi var. Bu konu şakaya gelmez. Diğer kulüp başkanlarının da benim gibi düşündüğüne inanıyorum. Sağlık Bakanlığı ve yetkililer bu konuda acil önlem almalı" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Yeni Malatyaspor, Kayserispor, HES, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Spor
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti Spor
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Spor
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Spor
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir Spor
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak Spor
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
İtalya Başbakanı Conte Spor
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı