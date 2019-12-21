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Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz'den "son 16 tur" değerlendirmesi

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe eşleşmesiyle ilgili ellerinden geleni yaparak bir üst tura yükseleceklerini söyledi.

21.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:52 Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz'den
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya 'un basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşmesiyle ilgili ellerinden geleni yaparak bir üst tura yükseleceklerini söyledi.
Eşleşmeyle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Tokgöz, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldıkları Manisa FK maçında oynayan genç oyuncuların her türlü takdiri hak ettiğini söyledi.
Tokgöz, "Son 16'ya kalmamızı sağlayan, son maçta büyük bir özveri ve mücadele örneği gösteren gençlerimizle teknik ekibimizi kutluyorum. Bu turda Fenerbahçe'yle eşleştik. Fenerbahçe yönetimi bizim çok sevdiğimiz değerli kişilerden oluşuyor. İnşallah güzel, renkli iki karşılaşma seyredeceğiz. Biz Kayserispor olarak elimizden gelenin en iyisi yaparak bu turu da geçmeyi başaracağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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