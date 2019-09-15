Haberler » Spor » Haber

Kayserispor Başkan Yardımcısı Uyar: Bülent Korkmaz, Galatasaray kültüründen geliyor

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz'ı eleştirdi. Uyar, ""Bülent Korkmaz, Galatasaray kültüründen geldiği için küfür edip kart görmeyeceğini sanıyor." dedi.

15.09.2019 15:36

Dün akşam Antalya'da oynanan ve 2-2 sona eren müsabaka sonrasında açıklama yapan İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın küfürlü konuştuğunu iddia etti.

Mehmet Çakmak Uyar

"1 PUAN ÖNEMLİ"

Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın Kayserispor yardımcı antrenörü Hasan Özer'e küfürlü konuştuğunu ifade ederek, "Bülent Korkmaz, Galatasaray kültüründen geldiği için küfür edip kart görmeyeceğini sanıyor" açıklaması yaptı. Mehmet Çakmak Uyar, Antalyaspor deplasmanından 2-2 beraberlik neticesinde alınan 1 puanın önemli olduğunu da vurguladı.

Kayserispor Başkan Yardımcısı Uyar: Bülent Korkmaz, Galatasaray kültüründen geliyor

İstikbal Mobilya, Bülent Korkmaz, Mehmet Çakmak, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR(10)
ADINIZI YAZIN:Galatasaray ne kadar büyük bir camia ki sataşmadan duramıyorlar. Başka türlü kendilerini duyuramazlar, reklam yapamazlar zaten.
Yayından Kaldır
8 13
Cevap yaz
CİMBOMLU:KİRLİ AĞZINA MAÇIN GS İLE ALAKASI OLMAMASINA RAĞMEN G. SARAY I ALAN BU MÜPTEZEL SÖZDE YÖNETİCİ ÇİRKEFLİĞİNİ KAMUOYUNA GÖSTERDİ.
Yayından Kaldır
9 12
Cevap yaz
ULTRASLAN 34:KAYSERİSPOR YÖNETİCİSİ BOZUNTUSU, O ÇİRKEF AĞZINA BİR DAHA G. SARAY I ALMA HADDİNİ BİL DEĞİLSE BİZ BİLDİRİRİZ. GS NE ALAKA MÜPTEZEL.
Yayından Kaldır
11 12
Cevap yaz
ULTRASLAN 34:MESAJIM NEDEN YAYILANMIYOR.
Yayından Kaldır
6 5
Cevap yaz
HARRY KEWELL:Kafanıza meteor düşse GS yüzünden dersiniz. Çünkü EZİKSİNİZ.
Yayından Kaldır
7 11
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:Senin daha düşük kültürlerle yoğurulduğun belli. Karakteri düşük insan. Önce kendi takımına bak.
Yayından Kaldır
15 9
Cevap yaz
GSSS:Galatasaray ın adını anarak büyücek ya ondan
Yayından Kaldır
12 11
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:bu da galatasaray a laf edip ünlü olacagını zannediyor:)))
Yayından Kaldır
11 9
Cevap yaz
KİM:Geçen hafta amma ağladınız acınız geçmedi demek ki hala ağlıyorsunuz herkes kötü siz iyisiniz değil mi çirkef bir yönetim ve takım kurmuşsunuz bravo bu sene gözler üstünüzde sonunuzu merak ediyorum ama
Yayından Kaldır
11 8
Cevap yaz
BY-X:Sırtınızı sıvazlayan başkanlardan cesaret alıp Galatasaray ile uğraşıp duruyorlar. Ne bitmez hasetiniz varmış arkadaş. Çirkin ittifakınıza Galatsaray''ı çekip algı yönetimine devam.
Yayından Kaldır
6 9
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
21:07 UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları
21:06 Şile yıldızspor: 1-0
21:06 TFF 1. Lig: Ekol Göz Menemenspor: 0 - Akhisarspor: 1
21:05 Gloria cup'ta şampiyon cska moskova
21:04 Adana demirspor: 0-0
21:04 Futbol: TFF 1. Lig
21:04 Slovan Bratislava ligde kazandı