Kayserispor Başkanı Bedir: "Daha Alınacak 57 Puan Var"

11 Aralık 2018 Salı 13:48



11 Aralık 2018 Salı 13:48

SÜPER Lig'de Kasımpaşa'yı deplasmanda farklı yenerek 4 hafta sonra galibiyetle tanışan Kayserispor'da yüzler gülüyor. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Ligde daha alınacak 57 puan var. Bu köprünün altından daha çok sular akar" dedi.Sarı kırmızılı takımın yeni teknik direktör Hikmet Karaman önderliğinde İstanbul deplasmanında lig ikincisi Kasımpaşa önünde aldığı galibiyetin çok kıymetli olduğunu söyleyen Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Sezon başından bu yana sakatlıklar, cezalar, 3 oyuncumuzun ameliyat olmasına kadar varan şansızlıklar yüzünden sıkıntılı bir dönem yaşadık. Buna bir de ekonomik güçlükler eklenince ister istemez sarsıldık. İçinde bulunduğumuz duruma bir nokta koyup, yeniden bir yerden başlamamız gerekiyordu. Yeni teknik direktörümüzle, oyuncularımızın gösterdiği özverili performansla, Kasımpaşa gibi güçlü bir takımı deplasmanda yenerek, hem haftalar sonra galibiyet aldık, hem de moral bulduk. Kalan maçlarımızdan da galibiyetle ayrılıp, aynı başarıyı göstererek ilk yarıyı tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.Bu arada Sarı kırmızılılar, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı. Pazar günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada Kayserispor defansının önemli isimlerinden Cristian Sapunaru, sarı kart cezası nedeniyle yer alamayacak.