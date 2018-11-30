Kayserispor Başkanı Bedir: "Sözün Bittiği Yerdeyiz"

30 Kasım 2018 Cuma 10:58



30 Kasım 2018 Cuma 10:58

KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, Sarı-kırmızılı takımın yarın akşam Trabzonspor'la oynayacağı karşılaşmayla ilgili, "Artık sözün bittiği yerdeyiz" dedi. Bedir, hafif sakatlığı bulunan Rotman'ın durumunun maç saatinde belli olacağını söyledi.Sarı-kırmızılı takımda ameliyat sonrası iyileşme dönemini sürdüren Sakıb ile Oguzhan'ın Şubat ayından itibaren takıma katılacaklarını, Atilla'nın kart cezalısı, Rotman'ın ise hafif sakatlığı olduğunu belirten Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Sakatlıkları süren Hasan Hüseyin, Kravets, Gyan, Deniz Türüç, kart cezası biten Lopes ve kadro dışı cezasını kaldırdığımız Kana Bıyık takıma döndü. Haftalar sonra ilk kez kadro zenginliğine yeniden kavuştuk. Rotman'ın durumu ise maç saatinde belli olacak. Geçirdikleri ameliyat sonrası iyileşme döneminde bulunan defans oyuncularımız Sakıb Aytaç ile Oğuzhan da, Şubat ayı başlarında kadroya katılacak. Trabzonspor maçı bizim için artık sözün bittiği yerdir. Noksanlarımız geri döndü. Hafta içinde keyifli idmanlar yapıldı. Moralimiz yerine geldi" diye konuştuErol Bedir, dost ve kardeş kulüp Trabzonspor'un gücünü bildiklerini, ancak Kayserispor taraftarının desteğiyle bu maçtan galip ayrılarak, ligin alt sıralarından kurtulmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.