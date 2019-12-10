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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Açıklaması

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Rizespor galibiyeti sonrasında oldukça mutlu idi.

10.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:56Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Açıklaması
İstikbal Mobilya Başkanı Berna Gözbaşı, galibiyeti sonrasında oldukça mutlu idi.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte etrafında bulunan protokol üyeleri ile sarılarak galibiyet sevincini gösteren,. taraftarları öpen ve onlarla fotoğraf çektiren Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı takımın kümede kalacağına inandığını yineledi.

Maç sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Gözbaşı, "Hem oyuncularıma hem taraftarlarıma teşekkür ediyorum. Üst seviyede mücadele ettik. Su alan gemiyi kurtarmaya başladık. İnşallah bu galibiyetlerin devamı gelecek. Herkesin desteğini bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Rizespor, Spor

Kaynak: İHA

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