Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bütün takımların taraftarlarından mesajlar...

"Şehrin markasını en iyi yerlere getireceğiz"

"Fair-play olmasını diliyorum"

Kayserispor ; kadınların, erkeklerin, çocukların ve gençlerin takımı olacaktır"

"Yönetim kurulunu hazırlarken kadınlarımıza teklif götürdüm"

Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ, - İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'da yönetim kurulu üyeleri tarafından oy birliği ile başkan seçilen ve Süper Lig'in ilk kadın başkanı olan Berna Gözbaşı, "Bütün takımların taraftarlarından mesajlar alıyorum. Kadın başkan olunca da nasıl etki edeceğini görmüş olduk. Takımımızı üst sıralara taşımak için çok çalışmam gerekiyor" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da dün kulüp başkanı Hamdi Elcuman'ın görevinden istifa etmesinin ardından yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile iş kadını Berna Gözbaşı başkan seçti. Sarı-kırmızılı kulübün 30 Kasım Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kuruluna kadar görevini sürdürecek ve genel kurulda da adaylığını koyacak Gözbaşı, Süper Lig'in ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti. Hamdi Elcuman'ın danışmanı ve yönetim kurulu üyesi olarak Kayserispor'da görev yapan Berna Gözbaşı, Demirören Haber Ajansı'na konuştu.

"BÜTÜN TAKIMLARIN TARAFTARLARINDAN MESAJLAR ALIYORUM"

Çok mutlu olduğunu vurgulayan İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "İnanılmaz derecede mutluyum. Başkanlığımın tüm Türkiye'de bu kadar yankı uyandıracağını tahmin etmiyordum. Hissediyorum ki tüm Türkiye'nin kadınları Kayserisporludur. Bütün takımların taraftarlarından mesajlar alıyorum. Kadın başkan olunca da nasıl etki edeceğini görmüş olduk. Takımımızı üst sıralara taşımak için çok çalışmam gerekiyor. Burada herkesin bir desteğini alacağım. Mutlu olduğumu ifade edebilirim" dedi.

"ŞEHRİN MARKASINI EN İYİ YERLERE GETİRECEĞİZ"

Kayserispor'un başarısı için çalışacağını belirten Başkan Gözbaşı, "Benim hem anne hem iş kadını hem de değişik sivil toplum kuruluşlarında önemli görevlerim var. Onların arasına bir görev daha eklemiş bulunmaktayım. Bunun sorumluluğunun da çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Bir şehrin en büyük markasını temsil ettiğimi görüyorum. Ben de bunun için elimden geleni yapacağım. Sponsorlarımızın desteğini alacağım. Büyük Kayserispor taraftarının desteğiyle oluşturacağımız yeni yönetimle şehrin markasını en iyi yerlere getireceğiz. Ben bu kulübe ilk girdiğimde Ar-Ge reklam biriminde çalıştım. İş dünyasından takıma destek isterken Kayserispor'un tanınması için çalışıyordum. Rabbim bunun dün yaşananlarla canlı örneğini gösterdi. Dün bütün Türkiye, İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuştu. Ben bütün şehrin artık el ele vereceğini düşünüyorum. Avrupa ve dünyada başarı sağlarsak şehrimizin tanıtımının nerelere gideceğini göreceğiz. İnşallah bunlar hayal olarak kalmaz. Bunları başarıp oralarda bir şeyler konuşuyor oluruz" diye konuştu.

"FAIR-PLAY OLMASINI DİLİYORUM"

Sarı-kırmızılıların yarın Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maça da değinen Başkan Berna Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Yarınki maç önemli. Kayseri ve Sivas açısından daha önemli. Şimdi ben de zaten kulübe gidiyorum. Teknik heyetimiz maç için gerekli çalışmaları yaptı. Futbolda 90 dakikada herkes oynar, 91'de golü başkası atar. Ben bu maçta fair-play olmasını diliyorum. Taraftarlarımızın gelen misafirlere karşı nezaketli olup tahriklere kapılmamalarını diliyorum. İnşallah takımımız adına başarılı olur. Yensek veya yenilsek de sporun birleştirici gücünü her zaman önemsediğimi söyleyebilirim. Önemli olan şehrin artık her maçının bir festival havasında statta olmasını istiyorum. O birlikteliği yakaladığımız zaman o pozitif enerji de takımımıza yansıyacaktır."

"KAYSERİSPOR; KADINLARIN, ERKEKLERİN, ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN TAKIMI OLACAKTIR"

Kadınlarla toplantıda bir araya geldiğini kaydeden Berna Gözbaşı, şöyle konuştu:

"Katıldığım toplantıda kadınlarımıza 'Sevgili kadınlar çok zor bir görev devraldım. Takımımız ligde çok zor bir yerde bulunuyor. Bu yüzden yanımda olmanızı istiyorum. İyi olur ben yapmış olurum, kötü olursa düşürmüş olurum. Gelin birlikte iyi yapalım' dedim. Onlar da alkışlayarak yanımda olacaklarını belirttiler. Bundan sonra Kayserispor; kadınların, erkeklerin, çocukların ve gençlerin takımı olacaktır."

"YÖNETİM KURULUNU HAZIRLARKEN KADINLARIMIZA TEKLİF GÖTÜRDÜM"

Kulüpte başkanlığa aday olacağı 30 Kasım'da yapılacak olağanüstü genel kurul için kadın arkadaşlarına davet gönderdiğini anlatan Gözbaşı, "Yönetim kurulunu hazırlarken kadınlarımıza teklif götürdüm. Bu işler biliyorsunuz ki gönüllük işidir. Ben elbette ki davet ettim. Gelirlerse yan yana olacağız. Ben bütün kadınlarımızın yanımda olduğunu biliyorum. Tüm Türkiye'nin kadınlarını dün yanımda hissettim" dedi.