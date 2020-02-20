Haberler » Spor » Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı futbolcuların eşleriyle bir araya geldi - Spor

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı futbolcuların eşleriyle bir araya geldi

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı futbolcuların eşleriyle kahvaltıda buluştu.

20.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:16Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı futbolcuların eşleriyle bir araya geldi

Süper Lig ekibi Hes Kablo 'un başkanı Berna Gözbaşı futbolcuların eşleriyle kahvaltıda buluştu.

Süper Lig tarihinde ilk kadın başkan olan Berna Gözbaşı, Hes Kablo Kayserispor'un cumartesi günü sahasında karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi futbolcu eşleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Gözbaşı futbolcu eşleriyle çektirdiği fotoğrafı, "Biz büyük bir aileyiz. Hes Kablo Kayserisporumuzun üzüntüsüne, sevincine bizler kadar ortak olan, anı bizimle birebir yaşayan futbolcularımızın eşleri ile kahvaltıda bir araya geldik. Hepsi pırıl pırıl, hepsi eşleri kadar Kayserispor'un da aşığı" yorumu ile paylaştı.



Kayserispor, Hes Kablo, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 17:50:08