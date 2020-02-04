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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray maçı sonrası, "Artık çekin elinizi bu takım üzerinden" dedi.

04.02.2020 08:45 | Son Güncelleme: 04.02.2020 08:50Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti
Hes Kablo Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, maçı sonrası, "Artık çekin elinizi bu takım üzerinden" dedi.

Galatasaray mağlubiyeti sonrası oldukça gergin ve sinirli olan başkan Berna Gözbaşı adeta çileden çıktı. Müsabakanın ilk yarısında Ryan Donk'un Pedro'ya ceza sahası içerisinde yaptığı müdahaleyi paylaşan başkan Berna Gözbaşı, bu pozisyonda hakemin penaltı kararı vermesi gerektiğini savundu.

Başkan Gözbaşı maç sonrası yaptığı açıklamada, "Dahili ve harici bedhahlar artık çekin elinizi bu takımın üzerinden. Kayserisporumuzu içine düştüğü durumdan kurtarmak için maddi ve manevi çırpınırken bir de her hafta hakemlerin gazabına uğruyoruz. Ayıptır, günahtır. Artık yeter. Bir şehrin kaderi ile bu kadar da oynanmaz" dedi. - KAYSERİ

Galatasaray, Kayserispor, Ryan Donk, Hes Kablo, Spor

Kaynak: İHA

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