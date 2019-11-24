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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, öğretmen hakemlere çiçek verdi

Kayserispor'un yeni Başkanı Berna Gözbaşı, Kayserispor-Sivasspor maçı öncesinde öğretmen olan hakem Halis Özkahya ve ekibine çiçek verdi.

24.11.2019 14:43 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:08

İstikbal Mobilya ile Sivasspor arasında Kayseri'de oynanan Süper Lig 12. hafta maçı öncesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. Kayserisporlu futbolcular, sahaya öğretmenler gününü kutlayan bir pankart ile çıkarken, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da öğretmenlik yapan Halis Özkahya ve yardımcılarına çiçek verdi.

Berna Gözbaşı daha sonra maçın hakemi Halis Özkahya'nın öğretmenler gününü kutlarken, yardımcı hakemlere de maçta başarılar diledi. Başkan Gözbaşı, iki takım oyuncularına da başarılar dileyerek oyun alanından ayrıldı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, öğretmen hakemlere çiçek verdi

Halis Özkahya, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA


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