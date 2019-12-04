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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı umutlu

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı kümede kalacaklarına inanıyor.

04.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 08:50Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı umutlu
İstikbal Mobilya Başkanı Berna Gözbaşı kümede kalacaklarına inanıyor.

Süper Lig'in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor'da peşpeşe yenilgiler alınmasına rağmen Başkan Berna Gözbaşı umudunu koruyor. Başkan Gözbaşı, göreve geldiği hafta maçından 4-1 mağlup ayrılan, bu hafta da Beşiktaş maçından 4-1 yenik ayrılan takımının kümede kalacağına inanıyor.

Başkan Berna Gözbaşı, "7 puanda kaldık ama ümitliyiz. Devre arasında iyi transferler yapıp bu kötü durumu düzeltmek için uğraşacağız. Kümede kalmak adına elimizden geleni yapacağız ve başaracağız" açıklaması yaptı.

Son 2 maçında 2 gol atıp 8 gol yiyen İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ilk yarısında kalan 4 haftada sahasında Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile deplasmanda ise Gaziantep ve Trabzonspor ile karşılaşacak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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