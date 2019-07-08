Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Deniz Türüç için resmi teklif yok

Kayserispor ile iyi bir sezon geçiren ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Deniz Türüç için transfer açıklaması geldi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Deniz Türüç ile ilgili gelen resmi bir teklif yok" dedi.

Deniz Türüç, bu sezon Kayserispor formasıyla ligde çıktığı 26 maçta 3 gol atıp, 5 asist yaptı. Oyuncunun piyasa değeri ise 3 milyon euro...

DENİZ TÜRÜÇ KİMDİR?

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte, Hollanda doğumlu Milli futbolcu Deniz Türüç'ün kim olduğu ve kariyeri en çok merak edilenlerden oldu. İşte, Deniz Türüç'e ilişkin tüm detaylar...

29 Ocak 1993 tarihinde Hollanda'nın Enschede bölgesinde dünyaya geldi. Deniz Türüç, futbola Hollanda da Enchedese Boys takımında başladı.Daha sonra FC Twente ve De Graafschap kuluplerinde forma giydi. Go Ahead Eagles takımına transfer oldu ve 2012 yılında profesyonel oldu.

2015 yılında 500 Bin € bonservis bedeliyle, Go Ahead Eagles'tan İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer oldu. İlk sezonunda; Süper Lig 32 maç, Türkiye Kupası 8 maç, Avrupa Ligi Elemeleri 2 maç toplamda 42 maça çıktı. (6 gol 1 asist) performans sergiledi.