08.07.2019 14:39
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Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Deniz Türüç için resmi teklif yok

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan, transfer döneminin yıldız isimlerinden olan Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç için açıklama geldi.

Kayserispor ile iyi bir sezon geçiren ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Deniz Türüç için transfer açıklaması geldi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Deniz Türüç ile ilgili gelen resmi bir teklif yok" dedi.

Deniz Türüç, bu sezon Kayserispor formasıyla ligde çıktığı 26 maçta 3 gol atıp, 5 asist yaptı. Oyuncunun piyasa değeri ise 3 milyon euro...

DENİZ TÜRÜÇ KİMDİR?

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte, Hollanda doğumlu Milli futbolcu Deniz Türüç'ün kim olduğu ve kariyeri en çok merak edilenlerden oldu. İşte, Deniz Türüç'e ilişkin tüm detaylar...

29 Ocak 1993 tarihinde Hollanda'nın Enschede bölgesinde dünyaya geldi. Deniz Türüç, futbola Hollanda da Enchedese Boys takımında başladı.Daha sonra FC Twente ve De Graafschap kuluplerinde forma giydi. Go Ahead Eagles takımına transfer oldu ve 2012 yılında profesyonel oldu.

2015 yılında 500 Bin € bonservis bedeliyle, Go Ahead Eagles'tan İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer oldu. İlk sezonunda; Süper Lig 32 maç, Türkiye Kupası 8 maç, Avrupa Ligi Elemeleri 2 maç toplamda 42 maça çıktı. (6 gol 1 asist) performans sergiledi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Deniz Türüç için resmi teklif yok

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Kayserispor, Deniz Türüç, Spor

YORUMLAR (2)
BY17: Olmaz tabi bu adama 10m euro istenir mi?
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TÜRÜC: niye istenmesin, süleymana 5 lira yı verdiniz, diagneye 10 verdiniz, freye 3 verdiniz nasıl olacak bu iş , neye göre verilmez. , abdulkadirede hemen satın diyorlar, neye göre sat, adam avrupaca olsa en az 30-40 milyon eder,
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