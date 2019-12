Kayserispor, Beşiktaş maçından umutlu

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile deplasmanda zor bir maça çıkacaklarını, yaşadıkları her türlü olumsuzluğa rağmen İstanbul'da formanın hakkını verecek futbolcularla mücadele edeceklerini söyledi.AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bülent Uygun, ligde sıkıntılı bir durumda olduklarını, sezonun ilk yarısını bitirebilecekleri en iyi yerde tamamlamak için çaba sarf edeceklerini belirtti.Beşiktaş'ın son haftalarda ligde peş peşe kazandığını ve iyi futbol oynadığını ancak kendilerinin de acil puana ihtiyacı olduğunu ifade eden Uygun, şunları kaydetti:"Beşiktaş son 4 haftayı galibiyetle kapatan, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri, taraftarı muhteşem ve dolayısıyla yeni bir ivme kazandılar. Hepsinin önce başarma isteği var. Bizde de malum sıkıntılarımız had safhada, kadro dışı oyuncular var. Sakat futbolcularımız var. Bunlarla birlikte alternatifsizliğimiz var. Ligin ilk yarısını 15 puanın altında bitirmememiz lazım. Dolayısıyla puanlara ihtiyacımız var. Öncelikle futbol mantalitesini, formanın, armanın karşılığını, alın terini, mücadeleyi verecek futbolcu kardeşlerimizle sahada olacağız. Puan ya da puanlar almak için gidiyoruz, ne olur bilmiyorum ama iyi bir futbol mücadelesi vereceğimizi söyleyebilirim.""Yabancı hocaları getirdik, 'Aman aman Allah'ım' dedik"Türkiye'de sistemin bozuk olmasından dolayı takımların başarıya geç ulaştığını dile getiren Uygun, "Uzun vadeli bir çalışma politikası izlenmediği için de günübirlik ya da haftalık periyotlar halinde hoca değiştiriyoruz. Halbuki hocalar arasında bir fark yok. Sistem bozuk, ekonomik yapılar darmadağın ve takımlar baştan beri yapboza dönüştüğü için de başarısızlık hep ortaya çıkıyor. Bunun da sorumlusu hocalar gibi gösterilerek işin içinden herkes kurtulmuş oluyor." diye konuştu.Son yıllarda Süper Lig'de takımların tamamına yakınının Türk teknik adamlardan yana tercihte bulunduğuna dikkati çeken Uygun, şunları ifade etti:"Yabancı hocaları getirdik, 'Aman aman Allah'ım.' dedik. Yabancı hocalardan vazgeçtik. Sonrasında yerli hocaların değerini anlamaya başladık. Çünkü yabancı hocalar problem çözmeyi bilmiyor. Sistemi kurulu, kurumsallığı olağan, gününde parası ödenen, takım mühendisliği doğru yapılmış bir takımı verdiğinde zaten orada başarı yakalanıyor. Bunu Türkiye'de herhangi bir Türk hocasına verdiğinde de yakalar. Çünkü her şey mükemmel gidiyor, milyar dolarlık takımlar. Türkiye'de futbolcunun problemi bitmiyor, parası yıllarca ödenmemiş oluyor, kendi mevkisinin adamı olmuyor, aynı mevkiye 8 adam transfer edilmiş oluyor. Sonrasında da hocalar burada problem yaşıyor."