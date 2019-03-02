Kayserispor-Beşiktaş Maçının Ardından - Hikmet Karaman

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Beşiktaş
'la 2-2 berabere kalan İstikbal Mobilya Kayserispor
'un teknik direktörü Hikmet Karaman
, maçın sonunda yedikleri golle 3 puan kaybettikleri söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, bugün maç esnasında ve maçtan önce üzücü bir çok olay yaşadıklarını belirterek, "Bugün ki maçta neye üzüleceğimizi şaşırdık. İki puanı kaybettiğimize mi üzülelim Mensah'ın ciddi bir şekilde sakatlanıp oyun dışı kalmasına mı ya da maçan önce Chery
annesinin hastalanıp ülkesine gitmesi mi." dedi.
Güçlü bir takıma karşı iyi bir oyun oyun sergilemelerine rağmen basit hatalardan goller yediklerini ifade eden Karaman, şunları kaydetti:
"Kısıtlı dar bir kadromuz var. Devre arası tarnsfer yasağından dolayı oyunucu alamadık. Bunun üzerine Bilal Başaçıkoğlu ameliyat oldu, Rotmanın gitti ama buna rağmen elimizdeki oyuncuları geliştirerek pozisyon değişiklikleri yaparak bir şekilde bugünlere geldik. Buradan da yukarı sıçramayı düşünüyorduk. Bugün ki maça gelecek olursak. Beşiktaş iç sahada puan kayıpları yaşamasaydı şampiyonluğun ciddi adaylarından biri olacaktı. Böyle bir takıma karşı oynadık. İlk yarı oyun berabere giderken Varela'nın bir pozisyonu var orada daha iyi vursa 1-0 biz öne geçecektik. İkinci yediğimiz golde tamamen hatalı biziz. İkinci yarıya başlarken tempolu, oyunu önde kabul eden hücum yapan bir takım görüntüsü verdik. Neticede de beraberliği yakaladık ve 2-1 öne geçtik. Özellikle 2-1'den sonra 3-2'yi yakalayabilirdik, pozisyonlarımız da vardı. Son dakikada golü yediğimiz için üzüldük. Normalde oyunu bitirmemiz lazımdı. Nihayetinde iyi bir takıma karşı 2-2 de önemli bir sonuç."
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Kaynak: AA