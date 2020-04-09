Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayserispor bireysel çalışıyor

Hes Kablo Kayserispor futbolcuları tesislerde antrenmanlara başladı.

09.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:20
Kayserispor bireysel çalışıyor
Hes Kablo Kayserispor futbolcuları tesislerde antrenmanlara başladı.
Covid-19 virüsünden dolayı liglere ara verilmesi sürecini evde geçiren Hes Kablo Kayserispor teknik heyet ve futbolcuları, sahada da antrenman yapmaya başladı. Hes Kablo Kayserispor kulüp yönetiminin ve teknik heyetin kararı doğrultusunda bir çok futbolcu saha çalışmalarına başladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, "Teknik heyetimiz bir çalışma programı çıkardı. Dileyen futbolcular evinden tesislere gelerek bireysel saha ve salon çalışması yapıyor. Kendilerine ayrılan sürede çalışan futbolcular sonrasında tekrar evine gidiyor" dedi.
Asbaşkan Tokgöz, Kayserispor tesislerinde çalışma yapan isimler arasında Kaleci Silviu Lung, Artem Kravets, Bernard Mensah, Ben Rienstra, Mario Situm, Furkan, Pedro Henrique, Muris Mesanovic, Ramazan Emirhan Civelek, Ömer Uzun gibi isimlerin yer aldığını söyledi.
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayserispor, Koronavirüs, Hes Kablo, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kayserispor bireysel çalışıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

NY Times’tan ortalığı karıştıran iddia: Korona Suud hanedanına sıçradı Haberler
NY Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Korona Suud hanedanına sıçradı
Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK’lıları lime lime edin Haberler
Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK'lıları lime lime edin
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Haberler
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
Koronavirüs kan yoluyla bulaşır mı? Türk Profesör yanıtladı Haberler
Koronavirüs kan yoluyla bulaşır mı? Türk Profesör yanıtladı
ABD’de ölüm oranları ’Virüs yaşlıları öldürüyor’ düşüncesini çürütüyor Haberler
ABD'de ölüm oranları "Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürütüyor
Evinin yakınında ölü bulunan şahsa, otopsi yapılacak Haberler
Evinin yakınında ölü bulunan şahsa, otopsi yapılacak
Erdoğan, koronavirüs konuşmasında neden Tekalif-i Milliye’den bahsetti? Çok kritik CHP detayı Haberler
Erdoğan, koronavirüs konuşmasında neden Tekalif-i Milliye'den bahsetti? Çok kritik CHP detayı

Son Dakika Güncel Haberleri

09:54: Hastaneye gidecek epilepsi hastası çocuk için metrobüs istasyonunda seferberlik - Haber 09:54: ANTALYA Koronavirüs tehditi 'kullan-at' damacanalara ilgiyi artırdı - Haber 09:54: ÇANAKKALE Asırlık lezzet; nohut kahvesi - Haber 09:54: DÜZCE Giriş ve çıkış sınırlaması getirilen Yığılca'da denetimler sürüyor - Haber 09:53: Melikgazi'de, salgına rağmen sokak hayvanları unutulmadı - Haber 09:26: Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı - Haber 08:55: KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi - Ekonomi 08:35: "Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı - Haber 08:33: Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi - Magazin 07:34: Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler - Haber 04:54: Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı - Haber 23:59: Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu - Haber