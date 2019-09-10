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Kayserispor BM gibi

İstikbal Mobilya Kayserispor bünyesinde 12 farklı ülkeden futbolcu bulunuyor.

10.09.2019 08:58 Kayserispor BM gibi
İstikbal Mobilya Kayserispor bünyesinde 12 farklı ülkeden futbolcu bulunuyor. Türkiye'den sonra en çok Brezilya'dan futbolcu var.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor bünyesinde 13 yabancı futbolcu bulunuyor. Sarı Kırmızılı takımda Türkiye hariç 12 farklı ülkeden oyuncu bulunuyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor bünyesinde bulunan yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Adryan Tavares (Brezilya)

Pedro Hernique (Brezilya)

Brice Dja Djedje (Fildişi Sahili)

Benoit Poulain (Fransa)

Bernard Mensah (Gana)

Ben Rienstra (Hollanda)

Paul Ntep (Kamerun)

Anthony Uzodimma (Nijerya)

Migeul Lopes (Portekiz)

Silvi Lung (Romanya)

Emmanuel Adebayor (Togo)

Aymen Abdennour (Tunus)

Artem Kravets (Ukrayna) - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Brezilya, Spor

Kaynak: İHA

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