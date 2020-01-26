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Kayserispor, Cangele'ye plaket verdi

Hes Kablo Kayserispor, eski futbolcusu Franco Dario Cangele'ye plaket verdi.

26.01.2020 08:43 | Son Güncelleme: 26.01.2020 08:48Kayserispor, Cangele'ye plaket verdi
Hes Kablo Kayserispor, eski futbolcusu Franco Dario Cangele'ye plaket verdi.

Hes Kablo Kayserispor, eski futbolcusu Franco Dario Cangele'ye Ankaragücü maçı öncesi kulübe yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür plaketi verdi. Başkan Berna Gözbaşı'nın daveti üzerine Kayseri'ye gelen Arjantinli futbolcu, müsabaka öncesinde sahaya inerek taraftarı selamladı. Yoğun ilgi gösteren taraftarlar, Cangele'ye 3'lü çektirdi.

Karşılaşma öncesi Franco Cangele'ye Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz tarafından plaket verildi. Cangele, Ankaragücü karşılaşmasını locadan takip etti. - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

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