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Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı hakemleri açıklandı

İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor maçını İstanbul Bölgesinden Fırat Aydınus yönetecek.

04.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:25Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı hakemleri açıklandı
İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor maçını İstanbul Bölgesinden Fırat Aydınus yönetecek.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14.haftasında 09 Aralık 2019 Pazartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 20.00'de oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada İstikbal Mobilya Kayserispor ile Çaykur Rizespor maçında Fırat Aydınus görev yapacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın 4.Hakemi Çağdaş Altay.
Haftanın kritik karşılaşmasından biri olan İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının VAR Hakemi Halis Özkahya olurken, AVAR Hakemi ise Yiğit Arslan yapacak.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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